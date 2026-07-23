США заключили «историческую» сделку с Саудовской Аравией В Минэнерго США заявили о подписании ядерной сделки с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия заключили «историческое» соглашение о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, говорится на сайте пресс-службы Минэнерго США. Документ подписали министры энергетики Крис Райт и принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Соглашения отражают общую приверженность наших двух стран укреплению американо-саудовских торговых отношений, обеспечению процветания внутри страны и безопасности наших союзников за рубежом, — отметил Райт.

В американском ведомстве сделку назвали «многомиллиардным партнерством на десятилетия». Министерство энергетики Саудовской Аравии, в свою очередь, подчеркнуло, что договор поможет стране диверсифицировать энергетические источники и развивать передовые технологии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Отмечалось, что сделка рассчитана на 30 лет. Ведущую роль в создании ядерной инфраструктуры получат американские компании. Одним из ключевых пунктов соглашения станет строительство объекта по обогащению урана в королевстве.