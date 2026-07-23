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23 июля 2026 в 10:22

Россиянка закидала «коктейлями Молотова» павильон с мороженым

В Кузбассе женщина подожгла павильон с мороженым по указке мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Полицейские задержали 24-летнюю жительницу Яшкинского округа Кемеровской области по подозрению в поджоге павильона с мороженым в городе Юрге, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. Как выяснилось, женщина действовала по указанию мошенников, которые ранее обманули ее на крупную сумму.

Обратившаяся в полицию сотрудница павильона сообщила, что она бросила в строение несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла прилавок. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным следствия, в мае мошенники убедили женщину передать им более 4 млн рублей под предлогом «декларирования» накоплений, а затем потребовали поджечь павильон, обещая вернуть деньги. Во время преступления она в режиме онлайн показывала происходящее куратору. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о теракте. 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.

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Кемеровская область
поджоги
мошенники
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