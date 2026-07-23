Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ

Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ Житель Хабаровска получил срок за перевод денег на нужды Украины

Хабаровский суд назначил местному жителю наказание в виде 12,5 года лишения свободы после перевода денег на нужды Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Также мужчину обязали выплатить 100 тыс. рублей.

23 июля 2026 года приговором Хабаровского краевого суда житель краевого центра осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству — Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), — отметили в пресс-службе.

Известно, что осужденный в 2023 году, находясь за границей, перевел деньги на счет знакомого — администратора интернет-канала. В этом канале собирались пожертвования для Вооруженных сил Украины. Мужчина признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.