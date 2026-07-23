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23 июля 2026 в 10:23

Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ

Житель Хабаровска получил срок за перевод денег на нужды Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Хабаровский суд назначил местному жителю наказание в виде 12,5 года лишения свободы после перевода денег на нужды Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале. Также мужчину обязали выплатить 100 тыс. рублей.

23 июля 2026 года приговором Хабаровского краевого суда житель краевого центра осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству — Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), — отметили в пресс-службе.

Известно, что осужденный в 2023 году, находясь за границей, перевел деньги на счет знакомого — администратора интернет-канала. В этом канале собирались пожертвования для Вооруженных сил Украины. Мужчина признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее жителя Рыбинска, который собирал для Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях ОПК Ярославской области, осудили на 15 лет. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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