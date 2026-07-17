Россиянин сливал данные иностранцу в обмен на убежище и получил срок Хабаровский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам за госизмену

В Хабаровске суд приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. Кроме того, ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, а также ограничение свободы на срок один год шесть месяцев.

Житель г. Хабаровска осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена в виде оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ). <…> Судом осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, с установлением ему соответствующих ограничений, — следует из сообщения.

Как установил суд, в 2023 году осужденный вступил в контакт с представителями недружественного государства и, рассчитывая получить политическое убежище, попытался передать им сведения, направленные против безопасности России. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Фигурант свою вину не признал.

Ранее в Ростовской области двое местных жителей были приговорены к 16 и 18 годам лишения свободы за госизмену и диверсионную деятельность. Они подожгли объект транспортной инфраструктуры, получив за это денежное вознаграждение от своего куратора.