Бастрыкин подсчитал ущерб от действий ВСУ в Донбассе и Новороссии Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в Донбассе и Новороссии превысил 1 трлн рублей

Ущерб от действий Вооруженных сил Украины в Донбассе, Новороссии, а также в приграничных и тыловых регионах России превысил 1 трлн рублей, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, это не окончательные цифры, так как следователи продолжают расследование уголовных дел.

В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд рублей, — сказал Бастрыкин.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан сообщил, что удары украинских военных по складам Wildberries могут квалифицироваться как военное преступление. В то же время он указал на необходимость проведения расследования.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родин Мирошник назвал удар по рынку в Токмаке Запорожской области чудовищным военным преступлением украинских карателей. По последним данным, погибли пять человек, еще 22 мирных жителя пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.