«Военное преступление»: посол МИД РФ высказался про атаку ВСУ на рынок Мирошник назвал удар по рынку в Токмаке чудовищным военным преступлением

Удар по рынку в Токмаке Запорожской области представляет собой «чудовищное военное преступление», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ТАСС. По словам дипломата, атака была совершена в момент наибольшего скопления людей на городском рынке.

Чудовищное военное преступление украинские каратели совершили в Запорожской области. Городской рынок в Токмаке в момент наибольшего скопления горожан подвергся массированному налету ударных дронов ВСУ, — сказал он.

Городской рынок в прифронтовом Токмаке Запорожской области 3 июля подвергся атаке беспилотников ВСУ. По последним данным, жертвами удара стали четыре человека, еще 22 мирных жителя получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский беспилотник ударил по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанске Токмакского муниципального округа. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.