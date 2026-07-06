Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 16:53

Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 22

ВС Украины в представлении ИИ ВС Украины в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество пострадавших в результате удара беспилотника по рынку в городе Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек, сообщило в МАКСе региональное Министерство здравоохранения. 10 раненых остаются в больницах с повреждениями средней степени тяжести, еще восемь человек получают амбулаторную помощь.

Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 22 человек. На госпитализации остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести. Восемь человек получают амбулаторную помощь, — говорится в сообщении.

Украинский БПЛА ударил по рынку в Токмаке 3 июля. На месте погибли пять человек, еще 18 пострадали. Врачи Токмакской ЦРБ организовали дополнительные операционные для получивших ранения. Губернатор региона сразу поручил социальному блоку правительства начать работу с семьями погибших и в кратчайшие сроки выдать положенные выплаты.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова после этого направила обращения в ООН с требованием отреагировать на варварские нападения ВСУ на мирное население. Речь идет о последних атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и автобус в Лисичанске, а также об ударе по рынку в Токмаке. Омбудсмен подчеркнула, что все инциденты требуют всестороннего расследования.

Регионы
Запорожская область
Токмак
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.