Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 22

Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке выросло до 22

Количество пострадавших в результате удара беспилотника по рынку в городе Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек, сообщило в МАКСе региональное Министерство здравоохранения. 10 раненых остаются в больницах с повреждениями средней степени тяжести, еще восемь человек получают амбулаторную помощь.

Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 22 человек. На госпитализации остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести. Восемь человек получают амбулаторную помощь, — говорится в сообщении.

Украинский БПЛА ударил по рынку в Токмаке 3 июля. На месте погибли пять человек, еще 18 пострадали. Врачи Токмакской ЦРБ организовали дополнительные операционные для получивших ранения. Губернатор региона сразу поручил социальному блоку правительства начать работу с семьями погибших и в кратчайшие сроки выдать положенные выплаты.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова после этого направила обращения в ООН с требованием отреагировать на варварские нападения ВСУ на мирное население. Речь идет о последних атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и автобус в Лисичанске, а также об ударе по рынку в Токмаке. Омбудсмен подчеркнула, что все инциденты требуют всестороннего расследования.