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06 июля 2026 в 15:15

ВСУ снова атаковали Токмакский округ

Балицкий: ВСУ атаковали здание колледжа в Токмакском округе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский беспилотник ударил по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанске Токмакского муниципального округа, написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки не оказалось.

В городе Молочанске Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника по зданию многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения. По предварительным данным, пострадавших нет, — заявил глава Запорожья.

Со слов Балицкого, специалисты оперативных служб уже работают на месте. Он напомнил, что в местности сохраняется угроза повторных атак беспилотников.

Ранее украинский БПЛА ударил по рынку в Токмаке. На месте погибли пять человек, еще 18 пострадали. Врачи Токмакской ЦРБ организовали дополнительные операционные для получивших ранения. Губернатор региона сразу поручил социальному блоку правительства начать работу с семьями погибших и в кратчайшие сроки выдать положенные выплаты.

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