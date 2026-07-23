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23 июля 2026 в 10:16

Бандиты в черном зверски расстреляли силовиков на КПП в Таиланде

Теракт на КПП в Таиланде привел к гибели пяти сотрудников служб безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Власти Таиланда назвали террористическим актом нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Наратхиват на юге страны, пишет Associated Press. В результате атаки погибли по меньшей мере пять сотрудников служб безопасности, еще шесть мирных жителей, включая детей, получили ранения.

По данным властей, около 10 вооруженных людей в черной одежде прибыли к месту происшествия на грузовике, пикапе и мотоциклах. Они открыли огонь по КПП: применили военное оружие и самодельные взрывные устройства. После нападения злоумышленники похитили оружие и боеприпасы, принадлежавшие сотрудникам сил безопасности.

Сотрудники службы безопасности сообщили, что позже пикап был найден брошенным и подожженным примерно в 21 км от места происшествия, — сказано в сообщении.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. В правительстве Таиланда заявили, что нападение произошло на фоне продолжающегося этнического конфликта в южных провинциях страны, где действуют сепаратисты.

Ранее школьника заподозрили в подготовке поджога церкви в немецком городе Хамм по заданию «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Изначально школьник хотел отправиться на подконтрольную ИГ территорию. Посредник же убедил гражданина Германии сначала совершить теракт в его родном городе.
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