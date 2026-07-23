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23 июля 2026 в 10:34

Кураторы из Киева «кинули» ребенка на деньги после поджога вертолета Ми-8

Суд в Ноябрьске вынес приговор 16-летнему поджигателю вертолета Ми-8

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Суд вынес приговор 16-летнему подростку, который в сентябре 2024 года поджег гражданский вертолет Ми-8, передает СК. Обвиняемого признали виновным в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

Было установлено, что спецслужбы Украины обещали выплатить им 4 млн рублей. Обещанных денег осужденные так и не получили. По данным следствия, подростки 13 и 14 лет проникли на территорию аэропорта, где с помощью бутылок с бензином подожгли воздушное судно. Материальный ущерб составил 59 млн рублей.

Подростки получили ожоги и попытались скрыться, однако были оперативно задержаны, — сказано в публикации.

Как говорится в публикации ведомства, те же подростки подожгли вышку сотовой связи в промышленной зоне Ноябрьска. Старшего из поджигателей приговорили к восьми годам лишения свободы в воспитательной колонии, а младшего, не достигшего возраста уголовной ответственности, направили в учебное заведение закрытого типа.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в ЛНР трех граждан России, которых подозревают в государственной измене. Один из задержанных признался, что планировал сдавать баню в аренду российским военнослужащим, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб.

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