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23 июля 2026 в 10:09

«Большие проблемы»: политолог об отказе США выделить $400 млн Украине

Политолог Дудаков: финансовая помощь Украине не стоит в списке приоритетов США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Финансовая поддержка Украины не является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Пентагон столкнулся с бюджетными проблемами на фоне конфликта с Ираном.

Штаты и администрация [Дональда] Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) решили все-таки не тратить небольшие деньги — примерно $400 млн (31 млрд рублей. — NEWS.ru) — на поддержку Украины. Нужно понимать, что эти средства идут не напрямую Киеву. Поскольку это активы Пентагона, они направляются на обеспечение американских военных и логистических операций в Восточной Европе. То есть, например, база в Жешуве, которая обеспечивает логистику для ВСУ, финансируется за их счет. В настоящее время у Пентагона большие проблемы с финансами, потому что очень много средств уходит на войну с Ираном, а конгресс не выделяет новых траншей. Соответственно, все неприоритетные направления операций отправляются под нож. Украинское, конечно, одно из таких, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что украинским лоббистам придется и дальше довольствоваться остаточным финансированием, так как основные американские средства будут направлены на поддержку боевых действий с Ираном и других направлений. По мнению политолога, Киев едва ли сможет рассчитывать на значительные финансовые вливания со стороны США.

Ранее сенатор-демократ Дик Дурбин сообщил, что Белый дом отказался предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $400 млн, одобренную конгрессом. Эти средства должны были пойти на закупку вооружений, включая системы противовоздушной обороны.

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Пентагон
Иран
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
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