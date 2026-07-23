Легкоатлет оценил решение о продлении отстранения российских спортсменов Легкоатлет Шкуренев: без россиян турниры становятся менее зрелищными

Без участия России международные турниры становятся менее зрелищными, заявил RT российский легкоатлет Илья Шкуренев. Так он отреагировал на новость, что в ВФЛА подали иск в CAS для продления отстранения российских спортсменов от соревнований.

Без россиян международные турниры теряют в зрелищности. Если спросить у наших легкоатлетов, вам каждый даст такой ответ. У иностранцев отношение, понятное дело, другое. Им отсутствие россиян на руку, — заявил Шкуренев.

По его словам, он давно «ничего не ждет». Однако легкоатлет отметил, что надеется на возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и национальной команды на международные турниры. Он напомнил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) говорил о бессмысленности санкций в отношении РФ.