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23 июля 2026 в 10:06

Семилетнего ребенка придавило воротами

Семилетний мальчик пострадал от автоматических ворот в центре Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Петербурге на Коломенской улице автоматические ворота придавили семилетнего ребенка, когда он пытался попасть в закрытый двор, передает «Фонтанка». Инцидент произошел накануне днем: по предварительным данным, мальчик пытался попасть на детскую площадку, в то время как местный житель заезжал на своем автомобиле на территорию двора.

Водитель нажал кнопку открытия ворот, и створки, сдвинувшись, травмировали ребенка. Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется. В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в поселке Емельяново годовалая девочка отравилась, выпив химическое средство для чистки бассейна. Флакон с опасной жидкостью стоял на улице в открытом доступе. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное.

До этого в Китае 11-летнего мальчика затянуло в сливное отверстие бассейна фитнес-клуба в городе Гаобэйдянь. Во время купания его руку засосало в слив на небольшой глубине, прижало ко дну, а голова оказалась под водой.

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