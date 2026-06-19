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19 июня 2026 в 14:23

Мужчина выпал из поезда и погиб в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина выпал из движущегося поезда в Башкирии и погиб, сообщила в МАКС пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следственные органы установили, что причиной стало несоблюдение пассажиром правил безопасности.

На 1565-м км перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги смертельно травмирован мужчина. Погибший, совершая поездку в пассажирском поезде, пренебрег правилами безопасности, что привело к его падению из движущегося подвижного состава и последующей смерти от полученных в результате падения травм, — говорится в сообщении.

Ранее в Махачкале произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся, а из салона выпал ребенок. Инцидент случился после того, как одна машина наехала на другую проезжавшую иномарку.

До этого в Вилюйском специализированном доме социального обслуживания для престарелых и инвалидов в Якутии мужчина 1970 года рождения умер, выпав из окна третьего этажа. Трагедия случилась в ночь на 8 июня 2026 года.

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