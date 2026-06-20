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20 июня 2026 в 12:26

В российском регионе ограничили движение из-за БПЛА ВСУ

Пасечник: в ЛНР ограничили движение после взрыва

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский» введено ограничение движения автотранспорта после детонации взрывоопасных предметов, сброшенных ВСУ с беспилотников, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАКС. Ограничения действуют на участке между поселком Должанский и городом Ровеньки и сохранятся до завершения инженерно-саперных работ, которые в настоящее время ведут профильные службы.

Сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский», между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ. На месте работают профильные службы, — заявил руководитель.

Он призвал жителей республики соблюдать меры безопасности: при обнаружении взрывного устройства или фрагментов дрона категорически запрещается приближаться к ним или предпринимать попытки самостоятельно их переместить. О подобных находках гражданам необходимо незамедлительно сообщать по номеру 109.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в жилом доме на улице Народной произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Он уточнил, что пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь. После хлопка в доме началось возгорание.

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