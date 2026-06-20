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20 июня 2026 в 13:39

ВС России взяли под огневой контроль важную трассу в ДНР

ВС России взяли под контроль единственную трассу снабжения ВСУ в Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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У ВСУ осталась одна трасса для снабжения в Константиновке, которая находится под контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир артиллерийского дивизиона 103‑го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый. Он отметил, что если на старте операции по освобождению города ВСУ еще пытались контратаковать, то сейчас они постепенно покидают Константиновку. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Уже все перерезано, да, у них (ВСУ. — NEWS.ru) одна трасса идет от Дружковки (город в Константиновском районе ДНР. — NEWS.ru), которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки. Как только фиксируется движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем, поэтому они на машинах уже не ездят, в основном пешие переходы, — заявил командир.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили порядка 630 зданий от бойцов украинских войск в Константиновке Донецкой Народной Республики. Кроме того, ведомство сообщило, что в ходе боев уничтожены свыше 540 военных ВСУ.

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