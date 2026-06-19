Минобороны раскрыло детали продвижения российских войск в Константиновке Российские войска освободили 627 зданий в Константиновке в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили порядка 630 зданий от бойцов украинских войск в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере МАКС. По данным ведомства, в ходе боев уничтожены свыше 540 военных ВСУ.

За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий. Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана, создавая условия для блокирования остатков украинских формирований. Операторы БПЛА активно применяют дроны-камикадзе и другие беспилотники для срыва контратак, ротаций и подвоза боеприпасов противника.

До этого пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие ВСУ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских солдат. Кроме того, в Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.