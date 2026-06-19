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19 июня 2026 в 10:55

В Минобороны заявили о зачистке Красного Лимана

Минобороны: ВС России зачищают Красный Лиман и создают «огневой мешок»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана, создавая условия для блокирования остатков украинских формирований, сообщили в Минобороны России. Операторы БПЛА активно применяют дроны-камикадзе и другие беспилотники для срыва контратак, ротаций и подвоза боеприпасов противника.

Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая «огневой мешок» для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска в результате наступления в северо-западной части Красного Лимана заняли семь опорных пунктов и 48 зданий. Штурмовые группы 25-й армии продолжают операцию по ликвидации рассеянных формирований ВСУ в данной местности.

До этого пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие ВСУ за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских солдат. Кроме того, в Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

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