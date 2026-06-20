Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 13:03

«Мы соседи»: Польша захотела принять участие в украинских переговорах

Сикорский: Польша соседствует с Украиной и должна участвовать в переговорах

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Варшава должна принимать участие в переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта, утверждает глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По мнению польского министра, его страна несет риски из-за военной поддержки Украины, поэтому якобы заслуживает места за столом переговоров.

Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, — нет, — заявил он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Свое решение польский лидер связал с действиями украинской стороны в вопросе героизации УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Также в польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА. Чиновник, который имеет украинские корни, назвал националистов «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу.

До этого ведущий научный сотрудник Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Евгений Грачиков заявил: союз Украины и Польши скоро завершится. Он отметил, что польским властям тяжело договариваться с Киевом.

Европа
Радослав Сикорский
Польша
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин открыл в Таиланде подпольный нудистский курорт
Молодую учительницу арестовали за секс с шестью учениками
Один из основателей Ubisoft разбился на самолете
Юный футболист погиб от удара мячом в грудь
На Украине назвали число граждан, покинувших страну с 2022 года
Евродепутат заявил о недовольстве европейцев антироссийской политикой
Стоимость визы Японии для иностранцев выросла в пять раз
ВСУ атаковали территорию детского сада в российском регионе
«Мы соседи»: Польша захотела принять участие в украинских переговорах
Июньский снегопад остановил движение на участке трассы в Забайкалье
Беспилотную опасность объявили в одном из регионов Сибири
Триумф на чемпионате Европы: фото российских саблисток с золотом
Обстановка в Крыму 20 июня: что с поездами, маршрут до Керчи, как доехать
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Саратовской области
Сальдо рассказал о взятии под контроль БПЛА трассы «Новороссия»
Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе под Ставрополем
Кинокритик высоко оценил творчество умершего режиссера сериала «Друзья»
Российские войска уничтожили цеха по производству беспилотников ВСУ
В российском регионе ограничили движение из-за БПЛА ВСУ
В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.