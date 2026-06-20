«Мы соседи»: Польша захотела принять участие в украинских переговорах Сикорский: Польша соседствует с Украиной и должна участвовать в переговорах

Варшава должна принимать участие в переговорах с Москвой по урегулированию украинского конфликта, утверждает глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По мнению польского министра, его страна несет риски из-за военной поддержки Украины, поэтому якобы заслуживает места за столом переговоров.

Мы соседи как России, так и Украины, а вы, Германия, — нет, — заявил он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Свое решение польский лидер связал с действиями украинской стороны в вопросе героизации УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Также в польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА. Чиновник, который имеет украинские корни, назвал националистов «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу.

До этого ведущий научный сотрудник Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Евгений Грачиков заявил: союз Украины и Польши скоро завершится. Он отметил, что польским властям тяжело договариваться с Киевом.