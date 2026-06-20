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20 июня 2026 в 09:14

«Антидот к русофобии»: экс-разведчик США подготовит материал о Новороссии

Экс-разведчик США Риттер пообещал осветить ситуацию в Новороссии для американцев

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что по итогам поездки в ДНР, ЛНР и Запорожскую область намерен по возвращении в США подготовить материалы для американской аудитории на основе увиденного и общения с местными жителями. По его словам, которые передает ТАСС, это должно стать «антидотом к русофобии», распространенной в США.

Обычный американец совсем ничего не знает о России. И поэтому СМИ, правительство могут навязывать им свою правду. И их мозги повреждены русофобией. Именно поэтому я приехал в Россию, чтобы встретиться с вами, поговорить с вами, узнать вашу правду. А затем передать ее в Соединенные Штаты как антидот к русофобии, — сказал Риттер.

Он добавил, что пока не определился с форматом представления итогов своей поездки, но намерен обязательно это сделать. Также Риттер заявил, что украинские власти считают его «одним из самых опасных людей мира», поскольку он, по его словам, говорит правду о России и невыгодную для Киева позицию.

Ранее Риттер заявил, что западные СМИ намеренно замолчали атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Причиной является то, что власти не позволяют СМИ открыто говорить о преступлениях, совершаемых совместно с Украиной.

США
Скотт Риттер
ДНР
ЛНР
Запорожская область
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