Экс-разведчик обвинил СМИ в замалчивании трагедии в Старобельске Риттер: СМИ на Западе не освещали удар по Старобельску по приказу властей

Западные СМИ намеренно замолчали атаку ВСУ на колледж в Старобельске, поскольку власти не позволяют им открыто говорить о преступлениях, совершаемых совместно с Украиной, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Дорога в ад». Как передает ТАСС, она прошла в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области.

И вы хотите, чтобы западные журналисты освещали это честно? Сегодня нет такого понятия, как западный журналист. Если вы работаете на мейнстримные СМИ, вы работаете на корпорацию. Корпорация получает указания от правительства. И вот правительство говорит: не говорите правду об этом, потому что если вы скажете правду, вы разоблачите ложь Запада, что Запад занимается терроризмом, — заявил эксперт.

Риттер заявил, что специально приехал в ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Таким образом он хотел лично убедиться в происходящем и донести правду до американской аудитории.

Ранее бывший американский разведчик во время поездки в ЛНР посетил место удара ВСУ по колледжу в Старобельске и рассказал, что в момент его пребывания в городе украинские военные атаковали населенный пункт беспилотниками, после чего ему оперативно помогли эвакуироваться. Также Риттер заявил, что украинские спецслужбы намерены его уничтожить. По словам Риттера, Киев считает его информационным террористом.