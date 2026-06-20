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20 июня 2026 в 09:07

Экс-разведчик обвинил СМИ в замалчивании трагедии в Старобельске

Риттер: СМИ на Западе не освещали удар по Старобельску по приказу властей

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Западные СМИ намеренно замолчали атаку ВСУ на колледж в Старобельске, поскольку власти не позволяют им открыто говорить о преступлениях, совершаемых совместно с Украиной, заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Дорога в ад». Как передает ТАСС, она прошла в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области.

И вы хотите, чтобы западные журналисты освещали это честно? Сегодня нет такого понятия, как западный журналист. Если вы работаете на мейнстримные СМИ, вы работаете на корпорацию. Корпорация получает указания от правительства. И вот правительство говорит: не говорите правду об этом, потому что если вы скажете правду, вы разоблачите ложь Запада, что Запад занимается терроризмом, — заявил эксперт.

Риттер заявил, что специально приехал в ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Таким образом он хотел лично убедиться в происходящем и донести правду до американской аудитории.

Ранее бывший американский разведчик во время поездки в ЛНР посетил место удара ВСУ по колледжу в Старобельске и рассказал, что в момент его пребывания в городе украинские военные атаковали населенный пункт беспилотниками, после чего ему оперативно помогли эвакуироваться. Также Риттер заявил, что украинские спецслужбы намерены его уничтожить. По словам Риттера, Киев считает его информационным террористом.

США
Старобельск
Скотт Риттер
военные преступления
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