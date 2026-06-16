Посадите в июне — всё лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Агератум «Голубой шар» — это многолетнее растение семейства Астровых, которое в условиях средней полосы чаще выращивают как однолетник из-за его теплолюбивости, но в южных регионах и при укрытии на зиму он может радовать несколько лет. Его главное сокровище — пушистые, плотные соцветия-корзинки насыщенного голубого оттенка с лавандовым или сиреневым отливом.

Каждый цветок похож на маленькую пушистую звёздочку, а собранные в щитки, они образуют идеальные «шары» диаметром 6–8 см. Цветение начинается в июне и продолжается до заморозков, не прерываясь даже в дождливую погоду. Куст компактный, ветвистый, высотой 20–25 см, идеален для бордюров, рабаток и контейнеров. Агератум засухоустойчив, светолюбив, не переносит застоя воды. При выращивании как многолетника требует осенней обрезки и укрытия лапником или сухими листьями. Его соцветия долго сохраняют декоративность в сухом виде, что делает его любимцем флористов. Срезка стоит в воде до двух недель. За яркий цвет и неприхотливость этот сорт получил народное прозвище «долгоцветка».

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.