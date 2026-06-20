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20 июня 2026 в 12:31

Кинокритик высоко оценил творчество умершего режиссера сериала «Друзья»

Кинокритик Угольников сравнил режиссера Берроуза с Илоном Маском

Джеймс Берроуз Джеймс Берроуз Фото: IMAGO/Henry McGee/Global Look Press
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Режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз был «Илоном Маском» в мировой киноиндустрии, заявил NEWS.ru кинокритик Сергей Угольников. По его мнению, автор культовых ситкомов был первооткрывателем.

Конечно, Берроуз — гений. Запустить такую глобальную индустрию на пустом месте — это очень мощно. Это был великий человек, он сумел даже в какой-то мере взорвать вот все, что было до того, потому что таких великих сериалов не было ни до, ни после и оттуда вышло очень много людей, которые теперь востребованы в киноиндустрии как актеры и сценаристы. Я бы сравнил его с Илоном Маском, — заявил Угольников.

Кинокритик отметил, что Берроуз сделал глобальный вклад в искусство. По его мнению, успех режиссера подтверждают сиквелы на основе оригинальных авторских сериалов.

Ценность режиссера измеряется не призами на кинофестивалях, не сборами в прокате, а тем, что кто-то начинает ему подражать. Когда у работы появляется сиквел, как у сериалов Джеймса Берроуза, тогда можно говорить, что режиссер велик. У его ситкомов появились продолжения, что сделало его творчество еще более глобальным. Сделать такой вклад в искусство — это просто зашкаливающее величие, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Берроуз скончался в возрасте 85 лет. Причины и место кончины режиссера не сообщались. Джеймс Берроуз учился в Высшей школе музыки и искусства. Позже он окончил Оберлинский колледж, получив диплом в 1962 году. После этого продолжил образование в Йельской школе драмы.

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