Российские операторы БПЛА наладили постоянное боевое патрулирование трассы Р-280 «Новороссия», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в МАКСе. Он отметил, что в этом районе сбивают в том числе беспилотники Hornet с искусственным интеллектом.
Наши операторы БПЛА ведут постоянное боевое патрулирование трассы «Новороссия», регулярно уничтожая дроны противника. Это системная боевая работа по пресечению воздушных угроз и блокированию террористических действий врага, — написал он.
Ранее Сальдо сообщил, что жители оккупированного ВСУ города Херсона ждут освобождения. По его словам, киевская власть лишила граждан этого города любых прав.
Также стало известно, что в Херсонской области после ночной атаки беспилотников произошло масштабное обесточивание нескольких территорий. По словам Сальдо, без электроснабжения остались сразу восемь округов региона.
До этого начальник ПВО 1194-го полка группировки «Южная» с позывным Сокол заявил, что ВСУ отправляют беспилотники Hornet в качестве приманки. По его словам, вслед за ними украинская армия запускает дрон-матку с четырьмя FPV-дронами на борту.