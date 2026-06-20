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20 июня 2026 в 12:45

Сальдо рассказал о взятии под контроль БПЛА трассы «Новороссия»

Сальдо сообщил, что операторы БПЛА ВС РФ наладили патрулирование трассы Р-280

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российские операторы БПЛА наладили постоянное боевое патрулирование трассы Р-280 «Новороссия», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в МАКСе. Он отметил, что в этом районе сбивают в том числе беспилотники Hornet с искусственным интеллектом.

Наши операторы БПЛА ведут постоянное боевое патрулирование трассы «Новороссия», регулярно уничтожая дроны противника. Это системная боевая работа по пресечению воздушных угроз и блокированию террористических действий врага, — написал он.

Ранее Сальдо сообщил, что жители оккупированного ВСУ города Херсона ждут освобождения. По его словам, киевская власть лишила граждан этого города любых прав.

Также стало известно, что в Херсонской области после ночной атаки беспилотников произошло масштабное обесточивание нескольких территорий. По словам Сальдо, без электроснабжения остались сразу восемь округов региона.

До этого начальник ПВО 1194-го полка группировки «Южная» с позывным Сокол заявил, что ВСУ отправляют беспилотники Hornet в качестве приманки. По его словам, вслед за ними украинская армия запускает дрон-матку с четырьмя FPV-дронами на борту.

Регионы
Россия
Владимир Сальдо
Херсонская область
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