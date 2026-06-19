Жители оккупированного ВСУ города Херсона ждут освобождения, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, киевская власть лишила граждан этого города любых прав.

Там нет права частного жилища, куда хочешь могут войти, кого захотят — могут забрать. То есть права как такового там уже нет. То есть эта территория живет под таким, знаете, пиратским каким-то правом. Тот, у кого в руках оружие, у кого в руках власть, тот и властвует над всем, — сообщил Сальдо.

Сальдо добавил, что любому жителю Херсона могут предъявить обвинения и больше не отпустить. По его словам, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни.

Ранее Сальдо заявил, что по атакованному ВСУ мосту из Геническа запустят реверсивное движение. Он подчеркнул, что решение было принято после обследования повреждений, которые получила переправа.

Также Сальдо сообщал, что движение из Геническа на Арабатскую стрелку временно перекрыто. По его информации, ранним утром 10 июня была предпринята попытка ракетного удара по мосту.