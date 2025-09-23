ЕС планирует «конвертировать» страх перед Россией в расправу над слабыми СВР: Евросоюз попытается отыграться на Молдавии из-за страха перед Россией

Страны ЕС планируют отыграться на «маленькой» Молдавии, так как опасаются прямого столкновения с Россией, следует из заявления Службы внешней разведки РФ. Кроме того, как подчеркивается, самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма.

Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии, — сказано в заявлении.

Ранее экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что в случае прихода к власти Патриотический блок изменит отношения с Россией. По его словам, планируется восстановить прямое авиасообщение, снять барьеры для культурных и социальных проектов. Кроме того, возможно прекращение давления на Молдавскую православную церковь, которое политик назвал атакой на традиционные ценности и попыткой раскола общества по украинскому сценарию.

Молдавская полиция до этого пришла с обысками к активистам партии «Сердце Молдовы». Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах предположила, что так власти пытаются заставить их замолчать. Она подчеркнула, что правда находится на стороне оппозиционеров. А те, кто «совершает беззакония и злоупотребления», ответят по закону.