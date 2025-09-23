«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 11:10

ЕС планирует «конвертировать» страх перед Россией в расправу над слабыми

СВР: Евросоюз попытается отыграться на Молдавии из-за страха перед Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны ЕС планируют отыграться на «маленькой» Молдавии, так как опасаются прямого столкновения с Россией, следует из заявления Службы внешней разведки РФ. Кроме того, как подчеркивается, самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма.

Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии, — сказано в заявлении.

Ранее экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что в случае прихода к власти Патриотический блок изменит отношения с Россией. По его словам, планируется восстановить прямое авиасообщение, снять барьеры для культурных и социальных проектов. Кроме того, возможно прекращение давления на Молдавскую православную церковь, которое политик назвал атакой на традиционные ценности и попыткой раскола общества по украинскому сценарию.

Молдавская полиция до этого пришла с обысками к активистам партии «Сердце Молдовы». Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах предположила, что так власти пытаются заставить их замолчать. Она подчеркнула, что правда находится на стороне оппозиционеров. А те, кто «совершает беззакония и злоупотребления», ответят по закону.

Евросоюз
Молдавия
выборы
протесты
оккупация
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала объяснений от Болгарии в одном деле
Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России
В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.