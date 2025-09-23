В случае прихода к власти молдавский Патриотический блок намерен кардинально изменить отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости один из его лидеров, экс-премьер республики Василий Тарлев. В частности, будет восстановлено прямое авиасообщение, приостановленное в 2022 году. Парламентские выборы запланированы на 28 сентября.

Особое значение политик придает устранению искусственных барьеров и возобновлению культурных и социальных проектов между Молдавией и Россией. Тарлев также раскритиковал давление властей на Молдавскую православную церковь Московского патриархата. По его мнению, это атака на традиционные ценности и попыткой расколоть общество по украинскому сценарию.

Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия <…>. Молдова должна стать мостом между Востоком и Западом, а не вечным источником конфликтов, — подчеркнул Тарлев.

Ранее сообщалось, что молдавская полиция пришла с обысками к активистам партии «Сердце Молдовы». Ее лидер, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах предположила, что так власти пытаются заставить их замолчать. Она подчеркнула, что правда находится на стороне оппозиционеров. А те, кто «совершает беззакония и злоупотребления», ответят по закону.