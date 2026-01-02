Президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента

Восемь граждан Российской Федерации получили официальное гражданство Молдавии, в том числе сын солиста Би-2 Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Федор, информирует Еnewsmd. Это произошло на основании специального распоряжения, которое подписала президент страны Майя Санду.

Указ датируется 31 декабря 2025 года. В числе лиц, которым был предоставлен паспорт, значатся пианист Би-2 Глеб Колядин и связанный с группой оператор Евгений Ремизовский.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что даже после 13 лет жизни и профессиональной деятельности в Соединенных Штатах она никогда не планировала становиться гражданкой этой страны. Знаменитая фигуристка подчеркнула, что получение гражданства — это всегда осознанный и ответственный шаг, к которому у нее не возникало внутреннего желания.

До этого стало известно, что российская теннисистка Полина Кудерметова приняла решение изменить свое спортивное гражданство. Она будет выступать за сборную Узбекистана. Кудерметова является обладательницей девяти титулов ITF в одиночных соревнованиях.