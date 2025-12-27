«Никогда не интересовало»: Роднина высказалась о гражданстве США Sport24: Роднина призналась, что никогда не стремилась стать гражданкой США

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 заявила, что несмотря на 13 лет жизни и работы в США, никогда не рассматривала возможность получения американского гражданства. Знаменитая фигуристка подчеркнула, что процедура получения гражданства — осознанный выбор, к которому она не испытывала тяги.

Роднина отметила, что преимущества американского паспорта, например, безвизовый въезд во многие страны, для нее не были решающими, так как она много путешествовала по миру благодаря спортивной карьере. Во время жизни в Штатах у нее была лишь грин-карта, необходимая для работы тренером.

Меня американское гражданство никогда не интересовало <…>. Я всегда была гражданином своей страны — России. Многие не понимают, каково это — представлять родину на таком уровне, — сказала Роднина в интервью.

Ранее сообщалось, что администрация президента США запустила сайт по оформлению так называемой «Золотой карты Трампа». Программа предлагает состоятельным иностранцам получение американского вида на жительство за $1 млн (77,9 млн рублей). Согласно информации, представленной на сайте, программа позиционируется как кратчайший путь к гражданству США для проверенных заявителей.