«Подарила надежду»: Роднина оценила выступление Петросян на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян показала хороший результат на дебютной Олимпиаде, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она напомнила, что для спортсменки это было первое большое выступление на международной арене.

Я считаю, это Аделия показала хороший результат. Мы понимаем, кого допускали из России — молодых, неизвестных всему миру дебютантов. Для нее это был не просто олимпийский, а большой дебют на арене большого спорта. Ее короткая программа не случайно всех впечатлила и подарила нам какие-то надежды. Да, она, мне кажется, сделала хорошую заявку и в произвольной программе, да, у нее не получился четверной, но она показала, стабильность в остальных элементах, свои претензии и возможности на будущее. Петросян — единственная, кто исполнял четверной прыжок, вернее пыталась его сделать, — сказала Роднина.

Она отметила, что тройной аксель в произвольной программе выполнили только две фигуристки. По мнению Родниной, большинство спортсменок поставили на стабильность и красивое женское катание.

Женский турнир стал большим украшением Олимпийских игр. Я давно не видела такого красивого соревнования, увидела очень много интересных программ. Я не знаю, кто у нас сегодня сильный пол, но девушки катались потрясающе, — добавила Роднина.

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Она упала во время произвольной программы, так как не смогла приземлиться после четверного тулупа, все остальные элементы она исполнила чисто. Российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет.