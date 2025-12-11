В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»

Администрация президента США Дональда Трампа запустила сайт по оформлению так называемой «Золотой карты Трампа». Программа предлагает состоятельным иностранцам получение американского вида на жительство за $1 млн (77,9 млн рублей), пишет РИА Новости.

Согласно информации, представленной на сайте, программа позиционируется как кратчайший путь к гражданству США для проверенных заявителей. На главной странице ресурса размещены изображения Трампа, статуи Свободы, американского флага и белоголового орлана.

Подача заявки требует внесения невозвратного сбора в размере $15 тыс. (1,1 млн рублей). Заявленный срок рассмотрения составляет несколько недель, а сама карта может быть отозвана в случае возникновения проблем с безопасностью.

Трамп представил новый сайт в своей социальной сети Truth Social, охарактеризовав программу как «прямой путь к гражданству для тех, кто пройдет проверку». В ближайшее время планируется запуск варианта «платиновой карты» стоимостью $5 млн (389 млн рублей), которая предоставит право проживания в США до 270 дней в году без налоговых обязательств. Программа позиционируется как альтернатива традиционной системе получения грин-карты, которую Трамп назвал практически недоступной.

