10 декабря 2025 в 13:32

Названы самые дорогие страны для отпуска в 2025 году

Латинская Америка возглавила рейтинг самых дорогих стран для отпуска в 2025 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Страны Латинской Америки возглавили рейтинг самых дорогостоящих для россиян зарубежных направлений в 2025 году, сообщает Lenta.ru. Согласно составленному списку, недельный отдых для двух человек в таких странах, как Колумбия, Мексика, Перу и Чили, обойдется минимум в 300 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что цены на поездки в этот регион продолжают оставаться высокими для большинства туристов. Замдиректора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин пояснил, что наиболее экзотические и удаленные направления, включая страны Латинской Америки и Океании, сохраняют свой премиальный статус. По его словам, стоимость комфортных авиабилетов туда и обратно для одного человека начинается от 200 тыс. рублей, что существенно влияет на общий бюджет путешествия.

Ранее заведующий кафедрой управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский заявил, что после отмены виз в Россию начнут ездить больше молодых китайских туристов, это наиболее платежеспособная аудитория. По словам эксперта, китайский рынок может обеспечить турпоток, сопоставимый с Европой.

Россия
туристы
Латинская Америка
путешествия
