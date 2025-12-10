Названы самые дорогие страны для отпуска в 2025 году Латинская Америка возглавила рейтинг самых дорогих стран для отпуска в 2025 году

Страны Латинской Америки возглавили рейтинг самых дорогостоящих для россиян зарубежных направлений в 2025 году, сообщает Lenta.ru. Согласно составленному списку, недельный отдых для двух человек в таких странах, как Колумбия, Мексика, Перу и Чили, обойдется минимум в 300 тыс. рублей.

Специалисты отмечают, что цены на поездки в этот регион продолжают оставаться высокими для большинства туристов. Замдиректора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин пояснил, что наиболее экзотические и удаленные направления, включая страны Латинской Америки и Океании, сохраняют свой премиальный статус. По его словам, стоимость комфортных авиабилетов туда и обратно для одного человека начинается от 200 тыс. рублей, что существенно влияет на общий бюджет путешествия.

