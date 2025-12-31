Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 14:35

Борис Щербаков отказался от ведения новогодних корпоративов

Mash: актер Борис Щербаков предпочел новогодним корпоративам отдых

Борис Щербаков Борис Щербаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Известный актер и телеведущий Борис Щербаков решил отказаться от ведения корпоративных мероприятий в новогодние праздники, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, артист улетел на отдых до 2 января и в целом выражает нежелание участвовать в подобных мероприятиях из-за их формата.

Канал отмечает, что Щербаков продолжает трудиться на телевидении и вести программы, несмотря на определенные ограничения в своем рабочем расписании. В августе артист перенес операцию по замене тазобедренного сустава, которая потребовалась после падения и полученных травм, напоминает Mash.

В начале декабря сообщалось, что Щербаков посетил медицинских специалистов из-за болей и ухудшения зрения: тогда в его глаз якобы попал посторонний предмет. Его сын Василий опроверг эти данные, утверждая, что актер проходил плановое обследование у офтальмолога.

Борис Щербаков
актеры
телеведущие
Новый год
корпоративы
