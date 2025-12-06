Борис Щербаков попал в больницу

Народный артист РФ, актер Борис Щербаков оказался в больнице из-за травмированного глаза, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, в глазу 75-летнего артиста обнаружили осколок.

В начале декабря, как пишет источник, он пожаловался на мутное зрение и болевые ощущения. Медики извлекли из глаза осколок и отправили Щербакова домой под наблюдение офтальмолога.

Артист в беседе с журналистами признался, что ему пришлось обращаться за медицинской помощью. По признанию Щербакова, сейчас он чувствует себя прекрасно. Актер не стал уточнять, как именно повредил глаз.

