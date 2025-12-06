ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:43

Борис Щербаков попал в больницу

Mash: Борису Щербакову понадобилась помощь медиков из-за травмы глаза

Борис Щербаков Борис Щербаков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Народный артист РФ, актер Борис Щербаков оказался в больнице из-за травмированного глаза, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, в глазу 75-летнего артиста обнаружили осколок.

В начале декабря, как пишет источник, он пожаловался на мутное зрение и болевые ощущения. Медики извлекли из глаза осколок и отправили Щербакова домой под наблюдение офтальмолога.

Артист в беседе с журналистами признался, что ему пришлось обращаться за медицинской помощью. По признанию Щербакова, сейчас он чувствует себя прекрасно. Актер не стал уточнять, как именно повредил глаз.

Ранее сообщалось, что глава поселка Березовка Белгородской области Валерий Борисенко был ранен при атаке ВСУ. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и плеча.

До этого бывшего игрока лондонского «Челси», ныне выступающего за бразильский клуб «Сан-Паулу», Оскар выписали из медицинского учреждения. Футболиста госпитализировали 12 ноября после того, как медицинское обследование подтвердило проблемы с сердцем. Как оказалось, у игрока произошел вазовагальный обморок.

Борис Щербаков
глаза
офтальмологи
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
«Газпром» призвал к ответу связанную с «Северным потоком» немецкую компанию
«Фото из чужой квартиры»: Скороход отреагировала на обвинения и обыски НАБУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.