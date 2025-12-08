Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз

Черника полезна для глаз исключительно при условии регулярного употребления, заявила NEWS.ru офтальмолог Сабина Ашрафова. По ее словам, ягода обладает ценными свойствами, которые способствуют поддержанию здоровья не только зрительной системы, но и всего организма.
Черника давно приобрела статус суперягоды для глаз, и миф о ее способности мгновенно улучшать зрение стал почти народной мудростью. Однако научные исследования показывают, что это преувеличение. Черника действительно обладает уникальными свойствами, которые поддерживают здоровье глаз. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов, включая антоцианы — пигменты, придающие ягоде ее характерный черно-синий цвет. Но важно подчеркнуть, что регулярное употребление черники приносит результат на постепенном накопительном эффекте, а не мгновенно, — поделилась Ашрафова.
Она пояснила, что антоцианы способствуют восстановлению зрения после длительного воздействия яркого света, поддерживают здоровье сетчатки и укрепляют стенки кровеносных сосудов. По словам врача, в чернике также содержится 15 видов антоцианозидов.
Черника содержит кверцетин, рутин и гиперин, которые укрепляют сосуды и снижают их проницаемость. В ее составе также присутствуют органические кислоты, способствующие нормализации обмена веществ, и такие углеводы, как глюкоза и фруктоза. Кроме того, ягода богата марганцем, кальцием, железом, магнием, а также витаминами A, C, группы B и P, — добавила Ашрафова.
Врач подчеркнула, что черника также укрепляет сосуды, улучшает кровообращение и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, по словам Ашрафовой, ягода стимулирует выработку коллагена, необходимого для здоровья кожи и сосудов, положительно влияет на работу ЖКТ и поддерживает иммунитет.
Ранее нутрициолог Ольга Ромашина заявила, что черника, малина, клубника, орехи, семена, темный шоколад, яблоки, виноград и цитрусовые способствуют замедлению процессов старения организма. По ее словам, эти продукты содержат полифенолы, которые оказывают положительное влияние на здоровье.