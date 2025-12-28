Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе

Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе Мэр Сочи: три человека пострадали при пожаре в автосервисе

В Сочи при пожаре в автосервисе в промзоне на улице Транспортной пострадали три человека, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его данным, все пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности.

Пожар в промзоне на улице Транспортной локализован. <…> Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет. <…> Держу ситуацию на контроле. Сейчас главное, что все живы, — написал Прошунин.

Мэр уточнил, что жилых домов на территории промзоны нет. Однако, как отметил Прошунин, информация о возможном временном проживании людей на верхних этажах здания будет проверена дополнительно.

Пожар в сочинском автосервисе перекинулся на соседние складские помещения и здание. Для тушения огня и защиты соседних объектов привлекли около 60 человек и 15 единиц техники.

Вскоре пожар площадью тысячу квадратных метров удалось локализовать. На место происшествия оперативно прибыли спасатели Южного регионального отряда, сотрудники муниципальной службы спасения, представители городской и районной администрации.