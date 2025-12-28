Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи

Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи Пожар в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние склады

Пожар в автосервисе в Сочи перекинулся на соседние складские помещения и здание, сообщила пресс-служба городской администрации. Трех пострадавших, оказавшихся на месте возгорания, госпитализировали. По предварительной информации, жертв нет.

Огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекли спасателей Южного регионального отряда, сотрудников муниципальной службы спасения, специалистов городской и районной администрации.

На месте также работают водоканал и энергетики. Всего задействовано около 60 человек и 15 единиц техники. Все силы направлены на локализацию огня и защиту соседних зданий.