26 декабря 2025 в 07:09

Туристическая база вспыхнула на Алтае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Туристическая база «Юность» загорелась в Республике Алтай, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По предварительной информации ведомства, обошлось без жертв и пострадавших. Турбаза находится в двух километрах от села Соузга в Майминском районе Горного Алтая. Площадь пожара устанавливается.

Огнеборцы ликвидирую пожар на туристической базе «Юность». Информация уточняется, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной загорелось двухэтажное здание, которое принадлежит ЗАО «Приневское». Некоторые жильцы выпрыгивали из окон, спасаясь от огня. К тушению привлекли 15 спасателей и три единицы спецтехники.

До этого в Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственном дереве. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу. В момент ЧП в квартире находились двое взрослых и четверо детей.

