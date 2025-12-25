Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью В Магадане неисправная гирлянда едва не убила семью с четырьмя детьми

В Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи, сообщили в МЧС. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственной елке. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.

В момент происшествия в квартире находились двое взрослых и четверо детей. Мать успела увести троих малышей в безопасное место, пока отец эвакуировал четвертого ребенка на балкон. После спасения детей мужчина вернулся в охваченную дымом комнату, чтобы попытаться локализовать возгорание, но надышался продуктами горения и потерял сознание.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар менее чем за час и обнаружили хозяина квартиры. Мужчину экстренно госпитализировали с серьезными ожогами и отравлением, его состояние оценивается как тяжелое. Предварительной причиной ЧП эксперты называют короткое замыкание в гирлянде из Китая.

Ранее в Удмуртии 43-летний местный житель запустил в своей гостиной салют на 100 залпов, что привело к сильному пожару и задымлению квартиры. Хозяин успел эвакуироваться самостоятельно, однако спасателям пришлось реанимировать кота, который надышался угарным газом.