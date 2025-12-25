Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:58

Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью

В Магадане неисправная гирлянда едва не убила семью с четырьмя детьми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Магадане новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи, сообщили в МЧС. Огонь вспыхнул мгновенно из-за неисправной гирлянды на искусственной елке. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок, который начал плавиться и выделять едкий дым, отрезая пути к выходу.

В момент происшествия в квартире находились двое взрослых и четверо детей. Мать успела увести троих малышей в безопасное место, пока отец эвакуировал четвертого ребенка на балкон. После спасения детей мужчина вернулся в охваченную дымом комнату, чтобы попытаться локализовать возгорание, но надышался продуктами горения и потерял сознание.

Прибывшие на место спасатели потушили пожар менее чем за час и обнаружили хозяина квартиры. Мужчину экстренно госпитализировали с серьезными ожогами и отравлением, его состояние оценивается как тяжелое. Предварительной причиной ЧП эксперты называют короткое замыкание в гирлянде из Китая.

Ранее в Удмуртии 43-летний местный житель запустил в своей гостиной салют на 100 залпов, что привело к сильному пожару и задымлению квартиры. Хозяин успел эвакуироваться самостоятельно, однако спасателям пришлось реанимировать кота, который надышался угарным газом.

Новый год
Магадан
гирлянды
пожары
многодетные семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.