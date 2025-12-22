Мужчина запустил салют на 100 залпов и спалил квартиру В Удмуртии мужчина спалил квартиру из-за запуска салюта в гостиной

В Удмуртии мужчина запустил салют на 100 залпов в гостиной, сообщило региональное управление МЧС России в MAX. К приезду спасателей в квартире горела мебель, в помещении было сильное задымление.

43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов, — говорится в сообщении.

Хозяин квартиры эвакуировался. Спасатели нашли в помещении кота, который не подавал признаков жизни, но в итоге они смогли реанимировать животное. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

