22 декабря 2025 в 10:40

Мужчина запустил салют на 100 залпов и спалил квартиру

В Удмуртии мужчина спалил квартиру из-за запуска салюта в гостиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Удмуртии мужчина запустил салют на 100 залпов в гостиной, сообщило региональное управление МЧС России в MAX. К приезду спасателей в квартире горела мебель, в помещении было сильное задымление.

43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов, — говорится в сообщении.

Хозяин квартиры эвакуировался. Спасатели нашли в помещении кота, который не подавал признаков жизни, но в итоге они смогли реанимировать животное. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Ранее ребенок погиб в результате пожара в частном жилом доме в Волгоградской области. Инцидент произошел в городе Михайловке. Тело было обнаружено спасателями в процессе ликвидации огня. В результате происшествия пострадали также двое взрослых и еще один ребенок.

До этого в центре Южно-Сахалинска в строящемся доме на улице Рождественской произошел взрыв жидкотопливного нагревательного прибора, это привело к пожару на 12-м этаже. Возгорание началось внутри шахты лифта, где в ходе работ использовалась тепловая пушка. Огонь быстро перекинулся на отделочные материалы.

