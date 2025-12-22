Мужчина запустил салют на 100 залпов и спалил квартиру

В Удмуртии мужчина запустил салют на 100 залпов в гостиной, сообщило региональное управление МЧС России в MAX. К приезду спасателей в квартире горела мебель, в помещении было сильное задымление.
43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на 100 залпов, — говорится в сообщении.
Хозяин квартиры эвакуировался. Спасатели нашли в помещении кота, который не подавал признаков жизни, но в итоге они смогли реанимировать животное. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
Ранее ребенок погиб в результате пожара в частном жилом доме в Волгоградской области. Инцидент произошел в городе Михайловке. Тело было обнаружено спасателями в процессе ликвидации огня. В результате происшествия пострадали также двое взрослых и еще один ребенок.
До этого в центре Южно-Сахалинска в строящемся доме на улице Рождественской произошел взрыв жидкотопливного нагревательного прибора, это привело к пожару на 12-м этаже. Возгорание началось внутри шахты лифта, где в ходе работ использовалась тепловая пушка. Огонь быстро перекинулся на отделочные материалы.