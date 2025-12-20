Обогреватель взорвался в доме в Южно-Сахалинске МЧС: в Южно-Сахалинске строитель пострадал при взрыве тепловой пушки

В центре Южно-Сахалинска в строящемся доме на улице Рождественской произошел взрыв жидкотопливного нагревательного прибора, это привело к пожару на 12-м этаже, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области. Сигнал о задымлении поступил в 09:13, а уже через шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Возгорание началось внутри шахты лифта, где в ходе работ использовалась тепловая пушка. Огонь быстро перекинулся на отделочные материалы.

К 09:30 огонь был локализован на площади 10 квадратных метров, а полное тушение завершилось к 09:51. Эвакуация людей не понадобилась. Однако один рабочий получил ожоги лица и рук и был сразу передан бригаде скорой помощи. Для ликвидации ЧС задействовали 14 сотрудников и четыре единицы спецтехники.

Ранее пожар произошел на 15-м этаже многоквартирного дома на Первомайской улице в восточной части Москвы. На месте происшествия работают подразделения экстренных служб. На опубликованных кадрах видно, как пламя охватывает балкон и соседнее помещение.

До этого на химическом заводе «Синтез-Ока» в городе Дзержинске Нижегородской области вечером 18 декабря случился пожар. Возгорание сопровождалось хлопком и произошло во время ремонтных работ на отключенном оборудовании. Огонь был полностью ликвидирован силами ООО «Отряд пожарной охраны-2».