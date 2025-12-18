Пожар вспыхнул на химпредприятии в российском городе Пожар произошел на химзаводе в Дзержинске

Пожар произошел вечером 18 декабря в одном из корпусов химического завода «Синтез-Ока» в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе предприятия. Возгорание сопровождалось хлопком, ЧП произошло во время ремонтных работ на остановленном оборудовании.

Инженерные системы не пострадали. Сотрудники предприятия возобновляют тепло- и электроснабжение, отключенное на период ликвидации инцидента, и работу близлежащих установок, — говорится в сообщении.

Огонь был полностью потушен силами ООО «Отряд пожарной охраны-2». Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, выбросов опасных веществ не зафиксировано.

Ранее прокуратура Белгородской области показала видео взрыва газа в частном доме села Драгунского. На кадрах видно, как исходящий изнутри дома взрыв обрушил крышу и повалил стены. Обломки разлетелись на десятки метров. В результате инцидента пострадала 20-летняя девушка. С ожогами она госпитализирована в профильное отделение областной больницы. Прокуратура организовала проверку.