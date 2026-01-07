Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 12:22

Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме

Новогодняя елка загорелась в квартире в Москве

Новогодняя елка загорелась в квартире в 17-этажном доме на Пятницком шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, украшенное гирляндой дерево вспыхнуло на восьмом этаже, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

Отмечается, что пламя удалось потушить до приезда пожарных расчетов. На место также прибыла бригада скорой помощи, медики осмотрели жильцов. Предварительно, есть пострадавшие с ожогами. На другие квартиры пожар распространиться не успел.

Ранее пожар вспыхнул в частном доме в поселке Лунино Пензенской области. В результате погибли три человека — 57-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 и 48 лет. В качестве предварительной причины трагедии спасатели назвали неосторожное обращение с огнем.

До этого стало известно, что свыше 150 голов скота погибли при пожаре в личном подсобном хозяйстве и административном здании в поселке Старцево в Нижегородской области. Общая площадь возгорания составила 830 «квадратов». Сотрудники МЧС предположили, что причиной оказалась неисправность в электропроводке.

