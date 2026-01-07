Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме Новогодняя елка загорелась в квартире в Москве

Новогодняя елка загорелась в квартире в 17-этажном доме на Пятницком шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, украшенное гирляндой дерево вспыхнуло на восьмом этаже, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

Отмечается, что пламя удалось потушить до приезда пожарных расчетов. На место также прибыла бригада скорой помощи, медики осмотрели жильцов. Предварительно, есть пострадавшие с ожогами. На другие квартиры пожар распространиться не успел.

