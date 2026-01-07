Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 10:42

Пожар в частном доме унес жизни женщины и двух мужчин

В Пензенской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул в частном доме в поселке Лунино Пензенской области, сообщили в управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, в результате погибли три человека — 57-летняя женщина и двое мужчин 38 и 48 лет.

7 января в 01:37 [мск] поступило сообщение о пожаре на улице Садовой рабочего поселка Лунино. <...> Спасен мужчина 40 лет. В ходе проливки и разборки конструкций обнаружены погибшими 57-летняя женщина и двое мужчин 48, 38 лет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Чтобы потушить пламя, потребовались усилия семи спасателей. Также было привлечено три единицы техники. Предварительной причиной пожара оказалось неосторожное обращение с огнем.

Ранее в поселке Старцево Нижегородской области более 150 голов скота погибли при пожаре в личном подсобном хозяйстве и административном здании. Общая площадь пожара составила 830 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в электропроводке.

Пожар в частном доме унес жизни женщины и двух мужчин
