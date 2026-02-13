Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:15

Юрист ответил, чем завершится дело с выдачей квартир мигрантам в Сердобске

Юрист Салкин: выдача жилья мигрантам в Сердобске может вскрыть факт коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Незаконная выдача жилья мигрантам в городе Сердобске Пензенской области может вскрыть факт коррупции, заявил NEWS.ru юрист-правозащитник Михаил Салкин. По его словам, в данном случае чиновнику, причастному к делу, может грозить тюремный срок.

При ненадлежащем исполнении должностных обязанностей чиновник может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ «Халатность», если будет доказано, что из-за его действий или бездействия причинен существенный вред или наступили иные предусмотренные законом последствия. Другая квалификация возможна, если выяснится, что «движение очереди» было небескорыстным. Тогда уже встает вопрос о коррупционных составах — прежде всего о получении взятки, что чревато длительным сроком лишения свободы, в зависимости от суммы и обстоятельств, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что лишение свободы за халатность обычно связано с серьезными последствиями, такими как причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей. В остальных случаях, по словам юриста, чаще применяются штрафы, обязательные работы или другие меры, а также фактически прекращается карьера на государственной службе.

Сама по себе тема доступа к льготам и жилью после приобретения гражданства регулярно становится предметом общественной дискуссии. Однако любые ограничения для таких лиц потребуют очень аккуратной юридической настройки: речь идет о конституционных принципах равенства граждан и недопустимости дискриминации. Если государство и будет искать решения, то скорее в плоскости усиления контроля за основаниями предоставления выплат, проверки нуждаемости и пресечения злоупотреблений, а не через формальные «карантины» по признаку способа приобретения гражданства, — резюмировал Салкин.

Ранее сообщалось, что в Сердобске возбуждено уголовное дело после выдачи жилищных сертификатов многодетным семьям. По предварительным данным, в местной администрации незаконно выдали сертификаты двум женщинам, которые состоят в браке с одним и тем же мигрантом. Однако их отношения зарегистрированы только в религиозном плане.

