«Я приняла решение»: глава Сердобска ушла в отставку из-за скандала Мэр Сердобска Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами

Глава города Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила об отставке на фоне скандала вокруг выдачи жилищных сертификатов. Причиной стало давление в соцсетях после публикации информации о предоставлении документов семье мигрантов, написала политик в своем Telegram-канале.

Ермакова заявила, что после сообщения о выдаче сертификатов получила тысячи комментариев, часть из которых содержала угрозы и оскорбления. Она намерена обратиться в суд и прокуратуру для защиты от клеветы.

Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным, — написала Ермакова.

В Сети до этого появилась информация о несогласии местных жителей с решением выдать два сертификата семьям мигрантов, в то время как нуждающиеся горожане годами ждут очереди. Граждане усматривают в ситуации коррупционную составляющую.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможных нарушениях при выдаче документов. Региональное следственное управление начало доследственную проверку.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов проинформировал, что после ужесточения миграционного законодательства в России по-прежнему сохраняется потребность в трудовых мигрантах. По его словам, в 2026 году правительство РФ забронировало 300 тысяч квот на всю страну, однако иностранцы продолжают приезжать без виз и работать без патента.