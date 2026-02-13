Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами

Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами В Сердобске возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов женам мигранта

Уголовное дело возбудили в городе Сердобске Пензенской области после выдаче жилищных сертификатов многодетным семьям, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Предполагается, что в местной администрации были незаконно выданы сертификаты двум женам одного мигранта, с которым у обеих заключен только религиозный брак.

Возбуждено уголовное дело по факту выдачи <...> сертификатов для улучшения жилищных условий граждан по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — отметили в СКР.

Ведомство также проверит жалобы от других российских семей. Жители Сердобска писали, что давно стояли в очереди на сертификаты, однако так их и не получили. Некоторые усмотрели в произошедшем коррупционную составляющую.

Ранее глава Сердобска Марина Ермакова объявила об отставке. По ее словам, причиной стало давление в соцсетях после публикации информации о предоставлении документов семье мигранта. Мэр заявила, что получила тысячи комментариев, часть из которых содержала угрозы и оскорбления.