Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:27

Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами

В Сердобске возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов женам мигранта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело возбудили в городе Сердобске Пензенской области после выдаче жилищных сертификатов многодетным семьям, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Предполагается, что в местной администрации были незаконно выданы сертификаты двум женам одного мигранта, с которым у обеих заключен только религиозный брак.

Возбуждено уголовное дело по факту выдачи <...> сертификатов для улучшения жилищных условий граждан по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — отметили в СКР.

Ведомство также проверит жалобы от других российских семей. Жители Сердобска писали, что давно стояли в очереди на сертификаты, однако так их и не получили. Некоторые усмотрели в произошедшем коррупционную составляющую.

Ранее глава Сердобска Марина Ермакова объявила об отставке. По ее словам, причиной стало давление в соцсетях после публикации информации о предоставлении документов семье мигранта. Мэр заявила, что получила тысячи комментариев, часть из которых содержала угрозы и оскорбления.

уголовные дела
Пензенская область
сертификаты
жилье
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Появились кадры, как московское метро уходит под воду
Американский хоккеист назвал Олимпиаду без участия россиян неполноценной
«Не имеют того эффекта»: министр спорта Крыма об Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.