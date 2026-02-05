Раскрыто, как изменился рынок труда после ужесточения правил миграции Депутат Нилов: в 2026 году в РФ по квотам приедут 300 тысяч трудовых мигрантов

После ужесточения миграционного законодательства в России по-прежнему сохраняется потребность в трудовых мигрантах, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, в 2026 году правительство РФ забронировало 300 тысяч квот на всю страну, однако иностранцы продолжают приезжать без виз и работать без патента.

Иностранцы по-прежнему работают в России, просто к ним появились дополнительные, абсолютно обоснованные требования. При этом потребность в мигрантах по-прежнему есть. В этом году правительство забронировало 300 тысяч квот на всю Россию. Но посмотрите, какое количество иностранцев приезжает к нам без визы и работают без патента, — сказал Нилов.

Он обратил внимание на то, что теперь мигранты не могут купить сертификат о знании русского языка, они обязаны его выучить и говорить на нем. Кроме того, отметил депутат, иностранцы должны приобретать патент, а если рабочих из других стран поймают на каких-то нарушениях, их вносят в реестр контролируемых лиц «со всеми вытекающими правовыми последствиями».

Ранее замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шариф Норзода сообщил, что в 2025 году страна обеспечила организованный выезд на работу в Россию более 31 тысячи своих граждан. Он добавил, что граждане республики осуществляют временную трудовую деятельность во всех без исключения регионах РФ.