Таджикистан назвал число направленных в РФ мигрантов Таджикистан организовал трудовую миграцию в РФ более 31 тыс. граждан в 2025 году

Таджикистан в минувшем году обеспечил организованный выезд на работу в Россию более 31 тыс. своих граждан, сообщил журналистам замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шариф Норзода. Как уточнил представитель ведомства, общее количество таджикистанцев, отправившихся в РФ по данному каналу, составило 31 143 человека, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

В рамках организованного набора на территорию РФ были направлены 31 143 гражданина Таджикистана, — сказал Норзода.

Он добавил, что граждане республики осуществляют временную трудовую деятельность во всех без исключения регионах РФ. Замминистра также отметил, что таджикистанская сторона поддерживает рабочие соглашения с более чем 80 российскими компаниями и работодателями.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государству необходимо полностью контролировать иностранных работников на всем сроке их нахождения в России. Он сообщил, что этот принцип уже заложен в программу цифрового профиля, где каждый пересекающий границу должен иметь полный биометрический учет.