Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:37

Таджикистан назвал число направленных в РФ мигрантов

Таджикистан организовал трудовую миграцию в РФ более 31 тыс. граждан в 2025 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таджикистан в минувшем году обеспечил организованный выезд на работу в Россию более 31 тыс. своих граждан, сообщил журналистам замминистра труда, миграции и занятости населения страны Шариф Норзода. Как уточнил представитель ведомства, общее количество таджикистанцев, отправившихся в РФ по данному каналу, составило 31 143 человека, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

В рамках организованного набора на территорию РФ были направлены 31 143 гражданина Таджикистана, — сказал Норзода.

Он добавил, что граждане республики осуществляют временную трудовую деятельность во всех без исключения регионах РФ. Замминистра также отметил, что таджикистанская сторона поддерживает рабочие соглашения с более чем 80 российскими компаниями и работодателями.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государству необходимо полностью контролировать иностранных работников на всем сроке их нахождения в России. Он сообщил, что этот принцип уже заложен в программу цифрового профиля, где каждый пересекающий границу должен иметь полный биометрический учет.

Таджикистан
Россия
мигранты
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля
Магнитные бури сегодня, 3 февраля: что завтра, «черные лебеди» на Солнце
Бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его подработке
Лукашенко раскрыл первые результаты проверки армии Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.