02 февраля 2026 в 15:48

Медведев объяснил, как власти будут отслеживать мигрантов в России

Медведев выступил за создание цифровых профилей для мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Государству необходимо полностью контролировать иностранных работников на всем сроке их нахождения в России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. Он сообщил, что этот принцип уже заложен в программу цифрового профиля, где каждый пересекающий границу должен иметь полный биометрический учет.

Мы должны понимать, что человек, который пересек нашу границу, — это конкретный живой гражданин, у которого есть биометрические данные. <...> У человека, который пересекает нашу границу, должен быть цифровой профиль, — высказался Медведев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что врагами России являются те государства, которые прямо говорят о своем стремлении к ее гибели, поражению и распаду. Политик отметил, что в настоящее время к числу таких стран принадлежит большая часть Европы.

Кроме того, он отметил, что Россия готова применить ядерное оружие, если будет поставлен вопрос о существовании государства. По его словам, в этом не должно быть никаких сомнений.

